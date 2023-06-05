З Криму масово виїжджають росіяни, які приїхали туди після 2014 року – Ташева

Самі ж кримчани критично налаштовані до місцевих окупаційних адміністрацій.

З окупованого півострова зараз масово виїжджають росіяни, які приїхали туди після 2014 року, – так вони реагують на дедалі частіші вибухи на військових об’єктах ворога.

Про це представниця президента України у Криму Таміла Ташева розповіла в інтерв'ю Radio NV.

Зокрема, представниця президента зазначила, що фіксується велике навантаження на Кримський міст.

"Здебільшого ті, хто понаїхали після 2014 року, – російські громадяни, почали достатньо активно виїжджати з Криму. Ми бачимо дуже сильне навантаження на Кримський міст, намагаємося моніторити постійні потоки. Ми бачимо, що люди виїжджають у великих кількостях", – розповіла Ташева.

Щодо туристичного сезону у Криму, то за словами представниці президента, в останні два роки його "в принципі немає". На півострові зросли ціни, а зарплати і пенсії залишилися на попередньому рівні.

Ташева зазначила, що самі кримчани дуже часто сміються "з всесильної ППО", яка працює на півострові.

"Ми постійно читаємо різні Телеграм-канали та коментарі саме місцевих мешканців. Настрої людей достатньо критичні до місцевих адміністрацій – це перше, що варто відзначити", – сказала представниця президента.

"Друге: люди дійсно розуміють, що вони максимально втягнуті у війну. Не помічати військових, гвинтокрилів зверху, не помічати купу військової техніки або загороджені пляжі Криму неможливо", – додала вона.

Ташева також заявила, що після майбутнього звільнення Криму виступає за видворення звідти всіх російських громадян, прибулих на півострів після 2014 року. Йдеться про цифру від 500 до 800 тис. громадян рф.

"Потім вони можуть вже з території Росії, або звідки вони приїхали, подавати заявки на можливість проживання на території суверенної Української держави. Але це вже питання до українських міграційних органів – чи вони дадуть такий дозвіл, чи ні", – додала представниця президента у Криму.