Матеріали:
Теми:

З Криму масово виїжджають росіяни, які приїхали туди після 2014 року – Ташева

05 червня 2023, 16:29
З Криму масово виїжджають росіяни, які приїхали туди після 2014 року – Ташева
Фото: з вільного доступу
Самі ж кримчани критично налаштовані до місцевих окупаційних адміністрацій.

З окупованого півострова зараз масово виїжджають росіяни, які приїхали туди після 2014 року, – так вони реагують на дедалі частіші вибухи на військових об’єктах ворога.

Про це представниця президента України у Криму Таміла Ташева розповіла в інтерв'ю Radio NV.

Зокрема, представниця президента зазначила, що фіксується велике навантаження на Кримський міст.

"Здебільшого ті, хто понаїхали після 2014 року, – російські громадяни, почали достатньо активно виїжджати з Криму. Ми бачимо дуже сильне навантаження на Кримський міст, намагаємося моніторити постійні потоки. Ми бачимо, що люди виїжджають у великих кількостях", – розповіла Ташева.

Щодо туристичного сезону у Криму, то за словами представниці президента, в останні два роки його "в принципі немає". На півострові зросли ціни, а зарплати і пенсії залишилися на попередньому рівні.

Ташева зазначила, що самі кримчани дуже часто сміються "з всесильної ППО", яка працює на півострові.

"Ми постійно читаємо різні Телеграм-канали та коментарі саме місцевих мешканців. Настрої людей достатньо критичні до місцевих адміністрацій – це перше, що варто відзначити", – сказала представниця президента.

"Друге: люди дійсно розуміють, що вони максимально втягнуті у війну. Не помічати військових, гвинтокрилів зверху, не помічати купу військової техніки або загороджені пляжі Криму неможливо", – додала вона.

Ташева також заявила, що після майбутнього звільнення Криму виступає за видворення звідти всіх російських громадян, прибулих на півострів після 2014 року. Йдеться про цифру від 500 до 800 тис. громадян рф.

"Потім вони можуть вже з території Росії, або звідки вони приїхали, подавати заявки на можливість проживання на території суверенної Української держави. Але це вже питання до українських міграційних органів – чи вони дадуть такий дозвіл, чи ні", – додала представниця президента у Криму.

евакуаціякримський міствійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
Політика
Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
05 червня 2023, 14:51
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Політика
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 05 червня 2023, 12:27
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Політика
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 червня 2023, 09:02
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Переклад iPress – 02 червня 2023, 08:33
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський "план перемоги" у війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 15:10
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється