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З Києва вирушив перший нічний експрес до Маріуполя, - ФОТО

При нормативному терміні служби 28 років вагон можна буде використовувати на 14 років більше
Компанія "Укрзалізниця" 30 березня запустила нічний експрес №10/9 "Київ - Маріуполь", який виконуватиме рейс на дві години швидше порівняно з іншими поїздами цього напрямку.
З Києва вирушив перший нічний експрес до Маріуполя, - ФОТО Фото: Олександр Рудоманов

Новий поїзд сформовано з СВ, купе і плацкартних вагонів, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт. Завдяки цьому при нормативному терміні служби 28 років вагон можна буде використовувати на 14 років більше, повідомляє LB.ua.

У вагонах встановлено систему кондиціонування, вакуумні туалети вітчизняного виробництва, додаткові розетки. Також оновлено інтер'єр салонів: використано шумоізоляційні покриття підлоги, на вікнах - ролети з вогнетривкої тканини. Пасажирам запропонували нову постіль з гіпоалергенними подушками, ковдрами та матрацами.


Фото: Олександр Рудоманов


Фото: Олександр Рудоманов


Фото: Олександр Рудоманов


Фото: Олександр Рудоманов

Поїзд курсуватиме через день. Вирушати зі столиці він буде о 19:03, прибуватиме до Маріуполя - о 09:47. Передбачено зупинки в Дніпрі о 01:38 - 01:53, у Запоріжжі о 03:24-03:26, у Комиш-Зорі о 7:01-07: 03, у Волновасі о 08:18-08:38).

Відбуття з Маріуполя о 16:30, прибуття до Києва - о 07:14. Передбачено зупинки у Волновасі о 17:45-18:05, у Комиш-Зорі о 19:28-19:30, у Федорівці о 21:31-21:51, у Запоріжжі о 22:53-22:55, у Дніпрі о 00:26-00:41). 


Фото: Олександр Рудоманов

За даними УЗ, 2018 року поїздами з Києва до Маріуполя скористалися 570 тисяч осіб, у зворотному напрямку - 606 тисяч. За три місяці цього року в Маріуполь перевезли 120 тисяч пасажирів, з Маріуполя - 140 тисяч. 


Фото: Олександр Рудоманов


Фото: Олександр Рудоманов
 
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з 31 березня запускає щоденний потяг Житомир - Одеса.
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30 03 2019 20:29
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