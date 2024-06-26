Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

З липня між Україною і Канадою діятиме оновлена торговельна угода

26 червня 2024, 18:23
З липня між Україною і Канадою діятиме оновлена торговельна угода
Фото: zn.ua
З 1-го липня почне діяти оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Вона має на меті зміцнити двостороннє економічне партнерство, повідомляє Мінекономіки.

"Оновлена CUFTA принесе користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну та економічну співпрацю між Канадою і Україною", - йдеться в заяів.  

Угода зберігає умови доступу до ринку для товарів з угоди 2017 року і була оновлена, аби включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

Канада віддана зміцненню своїх відносин з Україною, підтримуючи її безпеку та стабільність. 

Міністри і далі будуть продовжувати надавати можливості канадським і українським підприємствам та працівникам для стимулювання міцного та інклюзивного економічного відновлення.

Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко сказала, що оновлена CUFTA - перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі. Це основа для економічного розвитку Криму після звільнення півострова від окупантів.

Загалом текст документа побудовано на стандартах Угоди про вільну торгівлю Канади, США та Мексики й Угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується приєднатися. Фактично це пакт з партнерами, які підтримують нашу торгову безпеку.

 
КанадаУгода про вільну торгівлю

Останні матеріали

Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Політика
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 червня 2024, 07:43
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до
Політика
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до "культури" офіцерського корпусу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 12:10
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2024, 09:46
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Технології
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 00:19
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Політика
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 червня 2024, 10:49
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Технології
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2024, 11:45
Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється