З липня між Україною і Канадою діятиме оновлена торговельна угода

З 1-го липня почне діяти оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Вона має на меті зміцнити двостороннє економічне партнерство, повідомляє Мінекономіки.

"Оновлена CUFTA принесе користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну та економічну співпрацю між Канадою і Україною", - йдеться в заяів.

Угода зберігає умови доступу до ринку для товарів з угоди 2017 року і була оновлена, аби включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

Канада віддана зміцненню своїх відносин з Україною, підтримуючи її безпеку та стабільність.

Міністри і далі будуть продовжувати надавати можливості канадським і українським підприємствам та працівникам для стимулювання міцного та інклюзивного економічного відновлення.

Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко сказала, що оновлена CUFTA - перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі. Це основа для економічного розвитку Криму після звільнення півострова від окупантів.

Загалом текст документа побудовано на стандартах Угоди про вільну торгівлю Канади, США та Мексики й Угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується приєднатися. Фактично це пакт з партнерами, які підтримують нашу торгову безпеку.