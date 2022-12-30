З лютого росіяни зруйнували в Україні 406 закладів освіти та пошкодили 2600

За даними МОН сьогодні на підконтрольній Україні території працюють 12 902 школи

З початку повномасштабного вторгнення у лютому війська рф пошкодили в Україні понад 2600 закладів освіти, а 406 - повністю зруйнували.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

"У нас є значні втрати освітньої інфраструктури, які обліковуються. Пошкоджено більш як 2,6 тис. будівель закладів освіти, а повністю зруйновано 406 будівель закладів освіти", - сказав Вітренко.

За даними МОН, сьогодні на підконтрольній Україні території працюють 12 902 школи. За межами України перебувають 516 тисяч дітей шкільного віку.

Як наголосив Вітренко, раніше ця цифра становила 620 тисяч. "Ми радіємо тому, що вже понад 100 тисяч дітей повернулися в Україну до української національної освітньої системи", - зауважив він, додавши, що на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 95 школярів.