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ПОЛІТИКА

З міркувань безпеки: у Великій Британії примусово продадуть інтернет-компанію російських олігархів

20 грудня 2022, 15:47
З міркувань безпеки: у Великій Британії примусово продадуть інтернет-компанію російських олігархів
За інформацією ЗМІ мова йде про двох російських олігархів, близьких до владіміра путіна, Михайла Фрідмана та Петра Авена

Велика Британія зобов’язала російську інвестиційну компанію LetterOne, якою володіють два російські олігархи, продати регіонального постачальника широкосмугового зв’язку Upp Corporation, заявивши, що її нинішнє володіння становить ризик для національної безпеки, пише Reuters.

Міністр бізнесу Великобританії Грант Шаппс сказав, що ризик для національної безпеки пов'язаний із "правом власності на Upp".

Компанія LetterOne або L1 заявила, що розчарована рішенням британського уряду продати 100% акцій Upp протягом певного періоду та відповідно до встановленого процесу.

Раніше британський уряд використав закон про національну безпеку та інвестиції, який набув чинності в січні, щоб зобов'язати китайську технологічну фірму Nexperia продати не менше 86% найбільшого британського заводу з виробництва мікрочіпів Newport Wafer Fab. Закон дозволяє уряду ретельно перевіряти та потенційно блокувати придбання та інвестиції у чутливих секторах.

За інформацією ЗМІ мова йде про двох російських олігархів, близьких до владіміра путіна, Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Ці особи також володіють значними активами і в Україні, зокрема  "Альфа-Банком", який нещодавно був перейменований на "Сенс Банк".

 

 

РосіяолігархибезпекаВелика Британія

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