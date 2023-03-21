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ПОЛІТИКА

З несподіваним візітом до України їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

21 березня 2023, 07:15
З несподіваним візітом до України їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
джерело lb.ua
Глава японського уряду у вівторок зустрінеться на найвищому рівні із президентом Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо виїхав з Індії до України. Візит не був офіційно анонсований раніше.

Про це пишеяпонське видання NHK з посиланням на посадовців країни.

Відзначається, що Кісіда наразі в дорозі й прибуде до України вже сьогодні. Зокрема про це повідомили представники уряду та правлячої партії. 

В Україні прем'єр-міністр Японії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що перший візит японського лідера до України з початку російського вторгнення.

Очікується, що Кісіда скаже Зеленському, що Японія, яка приймає зустріч Великої Сімки в цьому році, буде прагнути до міжнародної єдності, накладаючи суворі санкції проти росії. Прем'єр-міністр також, напевно, скаже, що Японія продовжить надавати максимальну підтримку Україні, приділяючи особливу увагу відновленням та гуманітарній допомозі.

Японіязустріч

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