Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

З Німеччини в Україну доставили нову військову допомогу

28 липня 2023, 15:00
З Німеччини в Україну доставили нову військову допомогу
Джерело: ukrinform
Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них.

Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.

Про це повідомляє німецький уряд.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun
  • 13 розвідувальних дронів Vectror
  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
  • 2,6 тисяч димових снарядів

Також нашим війська передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.

Німеччина регулярно передає Україні пакети військової допомоги.

Нещодавно Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5.

До того Берлін передав новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла техніка для нових ЗРК IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

Німеччинадопомогавійна в Україні

Останні матеріали

Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється