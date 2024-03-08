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ПОЛІТИКА

З окупації повернули ще десятьох дітей

08 березня 2024, 20:03
З окупації повернули ще десятьох дітей
Фото: Укрінформ
Це вдалося зробити команді Save Ukraine.

З тимчасово окупованих росією територій повернули ще десятьох дітей. 

Про це повідомив її очільник Микола Кулеба.

Дівчинка Аліна була вдома з татом після того, як її маму депортували росіяни. Дитина примусово відвідувала російську школу, співала гімн росії, дивилася фільми про «велич» росії. Якщо цього не робити, то дітям погрожували занижувати оцінки. Однак Аліна таки уникла написання листів до окупантів, сказавши, що не знає російської.

В Олексія тато помер в окупації від хвороби серця. Він теж згадує про примус навчатися за російськими підручниками, писати російським військовим листи.

Орест і Меланія не бачилися з батьками майже півтора року — дітей вивезли на Лівобережжя до бабусі й дідуся, щоб ті були подалі від бойових дій, а коли ЗСУ звільнили Правобережжя, батьки не змогли забрати дітей. Через постійний стрес у Меланії погіршився слух, як і в її мами Оксани.

Лана народилася вже в окупації. Її матері було важко виживати вагітною в перші місяці окупації, коли був дефіцит продуктів і ліків. Дитині не зробили жодного щеплення після народження, а народжувати жінка їхала через кільканадцять російських блокпостів.

дітиокупація

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