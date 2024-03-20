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З окупації повернули ще двох дітей

20 березня 2024, 13:57
З окупації повернули ще двох дітей
Фото: з вільних джерел
Це хлопчики, яким 13 та 15 років.

З окупації вдалося повернули ще двох дітей.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще одна українська родина – нарешті на вільній землі. З окупації вдалося вирвати прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітлахів, позбавлених батьківського піклування. Це хлопчики, яким 13 та 15 років. Зараз усі вони – у безпеці, під наглядом лікарів та психологів”, – повідомив Прокудін.

Він зазначив, що тільки з початку цього року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 40 дітей. 

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