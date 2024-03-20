З окупації повернули ще двох дітей

Це хлопчики, яким 13 та 15 років.

З окупації вдалося повернули ще двох дітей.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Ще одна українська родина – нарешті на вільній землі. З окупації вдалося вирвати прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітлахів, позбавлених батьківського піклування. Це хлопчики, яким 13 та 15 років. Зараз усі вони – у безпеці, під наглядом лікарів та психологів”, – повідомив Прокудін.

Він зазначив, що тільки з початку цього року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 40 дітей.