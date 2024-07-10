Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

З окупації вдалося повернути ще вісьмох дітей

10 липня 2024, 12:53
З окупації вдалося повернути ще вісьмох дітей
Фото: Микола Кулеба
Це діти віком від 7 до 17 років із Херсонської та Донецької областей.
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 8 дітей  із окупованих частин Херсонської та Донецької областей. 
 
Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
 
"Чудова новина: в Україну нарешті дісталися іще восьмеро дітей зі своїми родинами. Серед них — діти від 7 до 17 років з окупованої частини Херсонської та Донецької областей", – написав він у телеграмі.
 
Також додав, що команді Save Ukraine  вже вдалося врятувати з росії та тимчасово окупованих територій 405 дітей.
Кулеба розповів, що для Сергія, одного з повернутих підлітків, це вже була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні його зупинила російська поліція, затримала і погрожувала відправити у тюрму. На допиті звинувачували хлопця в тому, що він говорить їм неправду й обіцяли привезти екстрасенса, щоб той його загіпнозував і все розповів.
 
Знущання й обшуки вдома довелося пережити також і Олені, матері двох дітей. Її одна донька має серйозну вроджену хворобу. Жінка з жахом розповіла про те, як росіяни били її до втрати свідомості, а потім наказали нікому не говорити, що в неї щось болить.
 
Ще один врятований підліток Тарас розповів, що для звʼязку в окупованому рідному місті придбав російську сімку. І щойно юнак активував номер, на нього одразу ж прийшло повідомлення, що можна приходити й влаштовуватися на російську службу за контрактом. І дарма, що власник сім-картки – неповнолітній.
 
А врятована 14-річна Мирослава розповіла, як російський військовослужбовець на кордоні погрожував пістолетом, щоб вона йшла на допит. Дівчина сьогодні щаслива, що нарешті у безпеці.
 
Зараз вже діти й дорослі в безпеці, попереду в них тривалий процес відновлення та відбудови їхнього життя в нових умовах.
 
За даними Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, всього в Україну вдалося повернути 736 дітей, яких незаконно вивезли в росію від початку повномасштабного вторгнення. Попередні оцінки кажуть, що принаймні 20 000 маленьких українців окупанти викрали і вивезли, але реальну цифру наразі з'ясувати неможливо. 

 

діти війнивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється