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ПОЛІТИКА

З окупованих територій повернули 12 українських дітей

19 липня 2024, 14:32
З окупованих територій повернули 12 українських дітей
Фото: Укрінформ
Родини розповідають, як їх змушували брати російські паспорти.

З окупованих територій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях вдалося повернути 12 дітей з родинами.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Родини розповідають, як їх змушували брати російські паспорти — без "нових документів" громадяни безправні, не мають соціальних гарантій і не можуть користуватися медичною допомогою.

За їхніми словами, лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд, якщо немає паспорта рф. Натомість батькам пропонують відправити дітей на "реабілітацію" — це часто виявляється депортацією чи примусовим переміщенням.

Деякі діти відвідували "російські школи", в яких активно пропагували "русский мир".

Також сімʼї повідомили, що росіяни на окупованих територіях затримують, б’ють, катують струмом, психологічно тиснуть на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Окупанти регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих.

Родини вже відвідали Центр захисту прав дитини, де ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.

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