З окупованих територій вивезли ще чотирьох дітей

Усього команда Save Ukraine повернула з росії та тимчасово окупованих територій уже 204 дитини.

З окупованих територій повернули ще чотирьох українських дітей разом з сім’ями.

Про це 14 листопада повідомив засновник і директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Він розповів, що в окупації весь минулий навчальний рік двоє з цих дітей вчилися в українській школі онлайн, поки їхнім селом постійно проходили російські рейди. Врешті російські військові почали погрожувати батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. Тому сімʼя була змушена віддати дітей в російську школу.

У школі, за словами Кулеби, українських дітей зобовʼязали загорнутися у російських прапор й ходити в ньому до кінця уроків. У шкільних коридорах діти постійно бачили солдатів зі зброєю. Провчитись у російській школі діти встигли лише 4 дні, потім їх з родинами вивезли в Україну.

Зараз родини вже перетнули кордон України й перебувають у безпеці. Тепер на них чекає психологічне відновлення й поступове повернення до життя.