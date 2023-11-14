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ПОЛІТИКА

З окупованих територій вивезли ще чотирьох дітей

14 листопада 2023, 18:35
З окупованих територій вивезли ще чотирьох дітей
Фото: з вільних джерел
Усього команда Save Ukraine повернула з росії та тимчасово окупованих територій уже 204 дитини.

З окупованих територій повернули ще чотирьох українських дітей разом з сім’ями. 

Про це 14 листопада повідомив засновник і директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Він розповів, що в окупації весь минулий навчальний рік двоє з цих дітей вчилися в українській школі онлайн, поки їхнім селом постійно проходили російські рейди. Врешті російські військові почали погрожувати батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. Тому сімʼя була змушена віддати дітей в російську школу. 

У школі, за словами Кулеби, українських дітей зобовʼязали загорнутися у російських прапор й ходити в ньому до кінця уроків. У шкільних коридорах діти постійно бачили солдатів зі зброєю. Провчитись у російській школі діти встигли лише 4 дні, потім їх з родинами вивезли в Україну. 

Зараз родини вже перетнули кордон України й перебувають у безпеці. Тепер на них чекає психологічне відновлення й поступове повернення до життя.

війнадітиокупація

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