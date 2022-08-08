З осені українці зможуть перебувати у Німеччині 30 днів замість 90

Федеральна рада Німеччини оприлюднила рішення про зміну правил перебування на території країни громадян України з 1 вересня 2022 року.





Згідно з рішенням уряду, з 1 вересня для громадян України розпочинається облік часу перебування у країні. Враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.Згідно з рішенням уряду, з 1 вересня для громадян України розпочинається облік часу перебування у країні. Враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.

При цьому українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту.

Реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.