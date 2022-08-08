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З осені українці зможуть перебувати у Німеччині 30 днів замість 90

Федеральна рада Німеччини оприлюднила рішення про зміну правил перебування на території країни громадян України з 1 вересня 2022 року.
З осені українці зможуть перебувати у Німеччині 30 днів замість 90 Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з рішенням уряду, з 1 вересня для громадян України розпочинається облік часу перебування у країні. Враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.
 
При цьому українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту.
 
Реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.
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08 08 2022 17:35
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