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З Парижа та його околиць вивезли тисячі бездомних перед початком Олімпіади

04 червня 2024, 16:11
З Парижа та його околиць вивезли тисячі бездомних перед початком Олімпіади
Фото: reuters.com
Серед них є шукачі притулку, а також сім’ї та діти, які вже опинилися в нестабільному та вразливому становищі.

У межах операції з "очищення"  Парижа напередодні Олімпійських ігор з французької столиці та її околиць вивезли тисячі бездомних.

Про це пише The Guardian з посиланням на звіт у звіті Le Revers de la Médaille, який представляє 90 асоціацій.

Серед них є шукачі притулку, а також сім’ї та діти, які вже опинилися в нестабільному та вразливому становищі.

Поліція також виключає працівників секс-бізнесу та наркоманів з мереж, у яких вони могли отримати життєво важливу медичну допомогу та підтримку. 

"Регіон Іль-де-Франс був звільнений від деяких людей, яких можновладці вважають небажаними", – йдеться в висновку.

У Парижі з квітня 2023-го посилили демонтаж наметових містечок, і за 13 місяців перемістили 12 545 осіб.

Поль Алаузі, координатор моніторингу стану здоров’я в організації "Médecins du Monde" (Лікарі світу), звинуватив владу в "соціальній чистці" найнебезпечніших верств населення міста, щоб Париж "постав у найприємнішому світлі" на Олімпіаді. За його словами, людей доставляють автобусами до тимчасових регіональних центрів, створених минулого року, щоб короткостроково вирішити проблему.

З 1 червня на ціле літо у центрі Парижа через підготовку до Олімпійських ігор повністю закрили одне найпопулярніших місць біля Сени ‒ Площу Згоди.

Парижвійна в Україніросія окупантиОлімпіада 2024

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