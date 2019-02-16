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З першого березня пенсії зростуть на 17-20%, - віце-прем'єр

За його словами, в бюджеті достатньо коштів для здійснення перерахунку пенсій
Розмір пенсійних виплат з 1 березня цього року зросте на 17-20%, заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
З першого березня пенсії зростуть на 17-20%, - віце-прем Павло Розенко. Фото: 7d.rv.ua

"Це вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям громадян", - зазначив Розенко.

Зо його словами, останнє осучаснення відбулося у жовтні 2017 року, однак до того 7 років не було жодного перерахунку і осучаснення пенсій. Він наголосив, що, починаючи з цього року, пенсії будуть перераховуватися щорічно в автоматичному режимі.

Раніше Розенко заявляв, що з 1 березня 2019 року пенсії зростуть для близько 11 мільйонів пенсіонерів.

Станом на 1 січня 2019 року розмір середньої пенсії в Україні становив 2645,66 гривні, що на 165,66 гривні більше, ніж 1 січня 2018 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року військовослужбовці та особи, які досягли 65-літнього віку і мають великий трудовий стаж, отримують підвищені пенсії.

 
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16 02 2019 17:32
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