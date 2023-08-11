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З початком контрнаступу втрати України збільшилися – NYT

11 серпня 2023, 17:25
З початком контрнаступу втрати України збільшилися – NYT
Фото: з вільного доступу
З початком контрнаступу кількість загиблих оборонців України зросла удвічі.

Військовий Тарас Свистун входить до складу військового підрозділу “На щиті”, який збирає, ідентифікує та повертає родинам тіла загиблих захисників України.  

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Двомісячний контрнаступ України просувався дуже повільно, підрозділи боролися з окопаною російською обороною та зазнавали великих втрат, хоча точні цифри не оприлюднено.

"Тіл наразі набагато більше”, – сказав Свистун.

За його словами, кількість загиблих у моргах району “більш-менш подвоїлася з початку контрнаступу”.

Прокидаючись щодня о 5 ранку, Свистун одягає футболку кольору хакі з трафаретом на спині “Евакуація 200” – український військовий код перевезення загиблих у боях солдатів. Потім він їде на своїй вантажівці-рефрижераторі Донецькою областю, зупиняючись біля моргів.

Людські останки, витягнуті з розбитих окопів, зруйнованих ландшафтів і зруйнованих будівель, часто пошкоджені до невпізнання.

"Якщо у них немає обличчя, ми зрізаємо одяг і шукаємо татуювання, шрами та інші ознаки особистості. Це моя робота – допомогти нашим хлопцям, які загинули, повернутися додому”, – сказав Свистун.

Журналісти NYT супроводжували Тараса Свистуна протягом двох днів, коли він здійснював обхід. Українські військові не оприлюднюють кількість втрат, яких зазнали їхні сили, і доступ був наданий за умови, що точні цифри загиблих не будуть розголошені.

Проте очевидно, що кількість смертей солдатів зростає. У військових моргах скупчилися купи тіл.

"Більшість загиблих вбито під час останніх бойових дій, але оскільки Україна досягла певних успіхів у своїй кампанії з повернення території, раніше окупованої російськими військами, тіла солдатів, убитих кілька місяців тому, також знаходять, – сказав Свистун.

Українські військові підрозділи зазвичай повідомляють підрозділу “На щиті” новини про зниклих безвісти та загиблих військових, включаючи імена солдатів, приблизну оцінку їх останнього відомого місцезнаходження та будь-які можливі ознаки ідентифікації.

ЗСУвтратиконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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