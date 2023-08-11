З початком контрнаступу втрати України збільшилися – NYT
Військовий Тарас Свистун входить до складу військового підрозділу “На щиті”, який збирає, ідентифікує та повертає родинам тіла загиблих захисників України.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
Двомісячний контрнаступ України просувався дуже повільно, підрозділи боролися з окопаною російською обороною та зазнавали великих втрат, хоча точні цифри не оприлюднено.
"Тіл наразі набагато більше”, – сказав Свистун.
За його словами, кількість загиблих у моргах району “більш-менш подвоїлася з початку контрнаступу”.
Прокидаючись щодня о 5 ранку, Свистун одягає футболку кольору хакі з трафаретом на спині “Евакуація 200” – український військовий код перевезення загиблих у боях солдатів. Потім він їде на своїй вантажівці-рефрижераторі Донецькою областю, зупиняючись біля моргів.
Людські останки, витягнуті з розбитих окопів, зруйнованих ландшафтів і зруйнованих будівель, часто пошкоджені до невпізнання.
"Якщо у них немає обличчя, ми зрізаємо одяг і шукаємо татуювання, шрами та інші ознаки особистості. Це моя робота – допомогти нашим хлопцям, які загинули, повернутися додому”, – сказав Свистун.
Журналісти NYT супроводжували Тараса Свистуна протягом двох днів, коли він здійснював обхід. Українські військові не оприлюднюють кількість втрат, яких зазнали їхні сили, і доступ був наданий за умови, що точні цифри загиблих не будуть розголошені.
Проте очевидно, що кількість смертей солдатів зростає. У військових моргах скупчилися купи тіл.
"Більшість загиблих вбито під час останніх бойових дій, але оскільки Україна досягла певних успіхів у своїй кампанії з повернення території, раніше окупованої російськими військами, тіла солдатів, убитих кілька місяців тому, також знаходять, – сказав Свистун.
Українські військові підрозділи зазвичай повідомляють підрозділу “На щиті” новини про зниклих безвісти та загиблих військових, включаючи імена солдатів, приблизну оцінку їх останнього відомого місцезнаходження та будь-які можливі ознаки ідентифікації.