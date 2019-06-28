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З початку дня на Донбасі сталося 14 обстрілів

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
З початку дня в зоні бойових дій на Донбасі сталося 14 обстрілів, зокрема із застосуванням артилерії і мінометів.
З початку дня на Донбасі сталося 14 обстрілів Фото: espreso.tv

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", -   повідомляють у вечірньому зведенні прес-центру Об'єднаних сил.

Обстріли велися біля Широкиного (стрілецька зброя), Опитного (артилерія калібру 122 мм), Авдіївки (міномети калібру 120 мм), Водяного (міномети калібру 82 мм, гранатомети, стрілецька зброя), Лебединського (міномети калібру 82 мм, кулемет), Новгородського (міномети калібру 120 мм), Кримського (гранатомети, озброєння БМП, кулемети), Новолуганського (міномети калібру 82 мм, автоматичний гранатомет), Південного (гранатомети, стрілецька зброя).

Протягом доби втрат серед українських військових не було.

На обстріли з боку збройних формувань РФ відповідали вогнем.

Нагадуємо, що 25 червня російсько-окупаційні війська 44 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них 15 разів - із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм.

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28 06 2019 20:18
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