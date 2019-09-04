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З початку доби бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців немає
З початку доби російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі, з них п'ять разів - із застосуванням забороненого озброєння.
З початку доби бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі Фото: zi.dn.ua

Бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог чотири рази обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Павлопіль; двічі - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Авдіївка; з ручних протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Гнутове. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти чотири рази обстріляли позиції бійців ООС: з мінометів калібрів 120 і 82 мм - в районі населеного пункту Катеринівка; з мінометів калібру 120 мм - в районі населеного пункту Новоолександрівка; двічі з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї - у районі села Золоте-4", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили в штабі.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що Україна придбає канадські снайперські гвинтівки.

 
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09 04 2019 19:34
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