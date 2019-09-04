З початку доби бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

З початку доби російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі, з них п'ять разів - із застосуванням забороненого озброєння.

Бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог чотири рази обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Павлопіль; двічі - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Авдіївка; з ручних протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Гнутове. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти чотири рази обстріляли позиції бійців ООС: з мінометів калібрів 120 і 82 мм - в районі населеного пункту Катеринівка; з мінометів калібру 120 мм - в районі населеного пункту Новоолександрівка; двічі з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї - у районі села Золоте-4", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили в штабі.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.