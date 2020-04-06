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З початку доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші
Фото: Facebook Арсена Авакова
З початку поточної доби російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє Міністерство оборони України, пише "Інтерфакс-Україна".
Уранці з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї було обстріляно опорні пункти підрозділів ОС у районі Оріхового. Пізніше було зафіксовано обстріл із великокаліберного кулемета в районі Новгородського.
Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.
Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілів немає.
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04 06 2020 17:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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