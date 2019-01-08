CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 1 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку російських бойовиків. В результаті обстрілу отримав поранення один український військовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку доби в зоні ООС зафіксовано чотири обстріли, є поранений
Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Фото: mil.gov.ua
Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано обстріли в районі Павлополя і Красногорівки, в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні поблизу Попасної та Кримського.
Нагадаємо, напередодні бойовики здійснили 11 обстрілів. До того протягом 10 діб російські найманці переважно дотримувалися "хлібного перемир'я".
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