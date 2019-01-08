З початку доби в зоні ООС зафіксовано чотири обстріли, є поранений Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У четвер, 1 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку російських бойовиків. В результаті обстрілу отримав поранення один український військовий.

Фото: mil.gov.ua

Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано обстріли в районі Павлополя і Красногорівки, в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні поблизу Попасної та Кримського. Нагадаємо, напередодні бойовики здійснили 11 обстрілів. До того протягом 10 діб російські найманці переважно дотримувалися "хлібного перемир'я".

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