З початку кампанії Гарріс Трамп втратив $900 млн – ЗМІ

Ціна акцій компанії-власника соцмережі Трампа Truth Social впала приблизно на 23%.

Вартість акцій колишнього президента Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social впали на $900 млн з 21 липня, коли Камала Гарріс вступила у президентські перегони.

Про це пише CNN.

Ціна акцій Trump Media & Technology Group – компанії-власника Truth Social – впала приблизно на 23% відтоді, як президент Джо Байден оголосив про відмову йти на другий термін і підтримав обрання Гарріс.

До падіння вартість мажоритарної частки Трампа в компанії становила трохи більш як $4 млрд, а зараз опустилась до $3,1 млрд.