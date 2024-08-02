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З початку кампанії Гарріс Трамп втратив $900 млн – ЗМІ

02 серпня 2024, 09:09
З початку кампанії Гарріс Трамп втратив $900 млн – ЗМІ
Ціна акцій компанії-власника соцмережі Трампа Truth Social впала приблизно на 23%.

Вартість акцій колишнього президента Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social впали на $900 млн з 21 липня, коли Камала Гарріс вступила у президентські перегони.

Про це пише CNN.

Ціна акцій Trump Media & Technology Group – компанії-власника Truth Social – впала приблизно на 23% відтоді, як президент Джо Байден оголосив про відмову йти на другий термін і підтримав обрання Гарріс.
 
До падіння вартість мажоритарної частки Трампа в компанії становила трохи більш як $4 млрд, а зараз опустилась до $3,1 млрд.
 
"Акції стали інструментом для трейдерів Уолл-стріт, щоб робити ставки на перспективи повернення Трампа в Білий дім, оскільки Truth Social може стати платформою для президентських комунікацій у разі перемоги Трампа", – йдеться у повідомленні.
 
За оцінками Bloomberg, статки Трампа до падіння вартості акцій становили $5,9 млрд.
 
Водночас, це не єдина проблема Truth Social. У червні кількість унікальних відвідувачів платформи впала на 38% в порівнянні з минулим роком.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупантиКамала Гарріс

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