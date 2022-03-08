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З початку війни на кордоні затримали 6,4 тис. військовозобов'язаних чоловіків - ДПСУ

Затримані намагались використати підроблені документи про наявність у них чи їхніх дітей різних хвороб, поховання дружин чи народження дітей, або ж банально підкупити прикордонників
З початку війни на кордоні затримали 6,4 тис. військовозобов Фото: dpsu.gov.ua
З початку воєнного стану в Україні за спробу незаконного перетину кордону затримали приблизно 6400 військовозобов’язаних чоловіків. 
 
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
 
"Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону близько 6,4 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. Понад 4 тисячі з цих порушників зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску, решта намагалися схитрувати на паспортному контролі", – ідеться у повідомленні.
 
У повідомленні зазначається, що чимало чоловіків купували підроблені документи про наявність у них чи їхніх дітей різних хвороб, поховання дружин чи народження дітей. Непоодинокими були і банальні спроби підкупу прикордонників. 
 
У ДПСУ нагадали, що на період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі України українців чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за виключенням деяких категорій осіб.
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03 08 2022 13:10
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