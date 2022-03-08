ПОЛІТИКА НОВИНИЗатримані намагались використати підроблені документи про наявність у них чи їхніх дітей різних хвороб, поховання дружин чи народження дітей, або ж банально підкупити прикордонниківПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку війни на кордоні затримали 6,4 тис. військовозобов'язаних чоловіків - ДПСУ
Фото: dpsu.gov.ua
З початку воєнного стану в Україні за спробу незаконного перетину кордону затримали приблизно 6400 військовозобов’язаних чоловіків.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону близько 6,4 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. Понад 4 тисячі з цих порушників зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску, решта намагалися схитрувати на паспортному контролі", – ідеться у повідомленні.
У повідомленні зазначається, що чимало чоловіків купували підроблені документи про наявність у них чи їхніх дітей різних хвороб, поховання дружин чи народження дітей. Непоодинокими були і банальні спроби підкупу прикордонників.
У ДПСУ нагадали, що на період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі України українців чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за виключенням деяких категорій осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 08 2022 13:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
- ФОТО Зеленський зустрівся з українськими військовими
- ФОТО Нові HIMARS, БПЛА Phoenix Ghost і боєприпаси вже їдуть в Україну, — Пентагон США
- московський джихадист. російська спецслужба і новий командир Аль-Каїди
- Spiegel: Шредер вважає можливим досягти "домовленості шляхом переговорів" із кремлем