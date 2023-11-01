З початку війни в Україні загинуло майже 10 тисяч цивільних – ООН

"За останніми підрахунками, понад 9900 мирних жителів були вбиті з початку вторгнення рф. Це еквівалентно майже 16 цивільним особам, які гинуть щодня. І це лише офіційно підтверджені дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, фактична кількість, безперечно є більшою", — сказав Раджасінгхам.

За його словами, від початку війни, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також підтвердила понад 1300 атак з боку армії рф на українські медичні заклади.

"Це понад 55% усіх атак на заклади охорони здоров’я у світі за той самий період від 24 лютого 2022 року. 111 медичних працівників і пацієнтів загинули, ще багато отримали поранення. З початку вересня, атак зазнали 13 закладів охорони здоров’я. Збиток, завданий українській інфраструктурі, стався в той час, коли вона потрібна як ніколи. У деяких частинах сходу та півдня медслужби були знищені, оскільки не працює навіть половина лікарень", — сказав голова Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Він зазначив, що наразі близько 18 мільйонів людей, а це понад 40% усього населення України, потребують тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги.

"10 мільйонів людей також залишаються переміщеними особами всередині країни або як біженці в інших країнах.Війна позбавляє українських дітей освіти, стабільності та безпеки, необхідних у критичний період їхнього життя. Як і надії на майбутнє. Душевні рани війни, безсумнівно, вплинуть на них у дорослому віці", — підкреслив Раджасінгхам.

Він додав, що попри на ризики, понад 500 гуманітарних організацій, більшість з яких є місцевими організаціями, за перші дев’ять місяців 2023 року надали життєво необхідну допомогу 9 мільйонам людей в Україні.

"Цьому сприяють значні внески в план гуманітарного реагування в Україні на 2023 рік. На поточний рік надійшло понад 2 мільярди доларів США при потребах у грошових коштах у розмірі 3,9 мільярда доларів", — сказав Раджасінгхам.

Голова Управління ООН з координації гуманітарних питань також зазначив, що організація стурбована тяжким становищем українців на тимчасово окупованих територіях, адже представники місій ООН не мають туди доступу.

"Однією з найбільш серйозних проблем для наших місій залишається відсутність гуманітарного доступу до частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, які перебувають під тимчасовим військовим контролем рф. Ми вкрай стурбовані тяжким становищем цивільного населення на цих територіях, до якого ми не змогли дістатися. Наслідки ненадання допомоги приблизно 4 мільйонам людей у цих регіонах є жахливими, особливо з огляду на те, що незабаром настане зима", — пояснив Рамеш Раджасінгхам.