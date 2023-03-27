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З портів Одеси вийшли три судна із зерном для країн Азії

27 березня 2023, 15:42
З портів Одеси вийшли три судна із зерном для країн Азії
Фото з вільного доступу
Серед них балкер ASL ILEANA з 54,6 тисячі тонн пшениці для Бангладешу.

Сьогодні, 27 березня, з портів "Чорноморськ" та "Південний" відправили три судна з продовольством для країн Азії, зокрема й для Бангладешу. 

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що Бангладеш гостро відчуває економічну кризу, внаслідок якої населення стикається з проблемою купівлі продовольства за високими цінами.

"Водночас країна залишається ключовим споживачем української пшениці - з початку роботи "зернової ініціативи" країна отримала понад 710 тисяч тонн пшениці з України", - йдеться в повідомленні.

В Міністерстві інфраструктури додають, що ці обсяги могли б бути вище, якби рф цілеспрямовано не сповільнювала інспекції суден в Туреччині.

"Ситуація з інспекціями в територіальних водах Туреччини стабільна важка: на добу відбувається в середньому 6 інспекцій як на вхід до портів, так і на вихід, а на інспекцію в черзі очікують 94 судна", - додають в відомстві.

Варто зазначити, що з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 848 суден, які експортували 25,9 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Наразі в портах Великої Одеси на 19 суден вантажать 680 тисяч тонн агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження.

 

 

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