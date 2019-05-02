З Продана зняли електронний браслет та дозволили виїзд за кордон

Солом'янський райсуд Києва дозволив зняти електронний браслет з колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні, а також дозволив йому не здавати закордонний паспорт.

4 лютого за результатами розгляду клопотання прокурорів САП суд частково продовжив строк дії процесуальних обов’язків Продану, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Задовольняючи клопотання частково та визнаючи обґрунтованість підозри й наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, слідчий суддя всупереч позиції прокурорів, відмовив у продовженні обов’язків носити електронний засіб контролю та здати на зберігання документ для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

"Фактично судом надано можливість підозрюваному безконтрольно пересуватись та виїздити за кордон", - наголосили у САП.

В антикорупційній прокуратурі додали, що мотиви прийнятого рішення наразі невідомі, оскільки оголошено лише короткий його текст.

Також у відомстві додали, що рішення слідчого судді оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що суд відмовився заарештувати Продана і відпустив його на поруки ряду депутатів Ради.

При цьому, Продан зобов'язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та виконувати низку обов'язків.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Проданові про підозру в незаконному збагаченні.