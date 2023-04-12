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З путіним можна розмовляти лише у Гаазі – глава МЗС Литви

12 квітня 2023, 15:53
З путіним можна розмовляти лише у Гаазі – глава МЗС Литви
Фото: з вільного доступу
Глава МЗС Литви переконаний, що переговори з росією про перемир'я можуть закінчитися новим конфліктом у майбутньому.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс стверджує, що розмова з лідером росії владіміром путіним можлива тільки в Міжнародному кримінальному суді (МКС).

Про це повідомляє портал Delfi.

"Сісти за стіл можна по-різному. Це можна зробити на лінкорі USS Missouri  або це можна зробити шляхом реальних переговорів між двома партнерами. Але тепер, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, я не бачу іншого місця для розмов з ним, окрім як у Гаазі", – заявив Ландсбергіс, відповідаючи на запитання, чи не слід Заходу сісти за спільний стіл з москвою і домовитися про перемир'я в Україні.

Міністр нагадав, чим закінчилися попередні мирні переговори західних лідерів із кремлем.

"У минулому ми бачили, до чого призводять переговори з росією. У 2008 році президент Франції Ніколя Саркозі говорив із путіним про припинення війни в Грузії. І який був результат? Вторгнення в Україну в 2014 році. Потім західні лідери також почали переговори про перемир'я. І що послідувало за цим? Вторгнення у 2022 році. Тому мене і моїх співвітчизників вкрай складно переконати в тому, що розмова з кимось у росії про перемир'я – це не початок чергового конфлікту в майбутньому", – заявив Ландсбергіс.

МЗСЛитваПутінГаагавійна в Україніросія окупанти

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