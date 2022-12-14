З Різдвом, everybody! Слава Україні, - Борис Джонсон привітав українців

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українців із Різдвом українською мовою

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українців із Різдвом. Щирі слова вітання політик озвучив українською мовою.

"З Різдвом, everybody! Слава Україні", - сказав Джонсон.

Відео з привітанням опублікувала Леся Забуранна, яка наразі з делегацією українських народних депутатів перебуває з робочим візитом у Лондоні.

"Вітання усім киянам та незламним українцям напередодні свят від великого та неперевершеного друга України Boris Jonson! Все буде Україна!", - написала депутатка.

Борис Джонсон давно відомий своєю підтримкою України, яку він активно демонстрував, коли був на посаді прем’єр-міністра Великої Британії. Цього разу він знову підтримав українців, привітавши їх із Різдвом, хоча і трохи зарано.