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З російського полону повернули 130 українців

07 березня 2023, 17:11
З російського полону повернули 130 українців
Фото: ukrafoto.com
Більшість з людей, яких повернули сьогодні, мають важкі поранення.

З російського полону вдалось повернути додому 130 наших людей – 126 захисників та чотирьох захисниць.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із "Азовсталі". Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку", – йдеться в повідомленні.

Усі врятовані з російської неволі – представники рядового та сержантського складу. Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонники, 21 воїна Військово-морських сил України, восьмеро тероборонівців і вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.

Більшість Захисників та Захисниць повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими у боях та під час перебування в неволі.

Наймолодшому звільненому 20 років, найстаршому – скоро виповниться 64 роки.

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