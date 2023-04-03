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ПОЛІТИКА

З російського полону повернули ще 12 українців

03 квітня 2023, 17:44
З російського полону повернули ще 12 українців
Джерело: zn.ua
Серед звільнених з неволі є і цивільні.

Україна повернула ще 12 своїх громадян з російського полону, серед них п’ятеро важкопоранених.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"З неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що звільнені військові належать до Збройних сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону. 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними.

Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані рф міжнародні конвенції.

"Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників", - наголошують у координаційному штабі.


війнаполонені

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