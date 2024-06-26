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З російського полону повернулись 90 українців

26 червня 2024, 08:07
З російського полону повернулись 90 українців
фото t.me/V_Zelenskiy_official
З полону повернулись воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники/
У вівторок, 25 червня, з російського полону повернули 90 українських військовослужбовців.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
 
За його словами, з полону визволили воїнів Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби.
 
"Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної", - написав він.
 
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що серед військових 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з Чорнобильської атомної електростанції.
 
"Найближчим часом чекаємо на продовження. Це важливий обмін. Ключове для нас - повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Задача від Президента - повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу. Вдячний ОАЕ за сприяння обміну", - йдеться у повідомленні.
 
У російському Міністерстві оборони заявили, що обмін пройшов за формулою "90 на 90", посередником виступили Об'єднані Арабські Емірати.
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