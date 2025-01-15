З російського полону в Україну повернулися 25 людей

Українські захисники мають хвороби та важкі поранення.

Україна сьогодні, 15 січня, повернула з російського полону ще 25 своїх громадян.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

За даними Зеленського, серед звільнених полонених них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Вони мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу.

Обмін було проведено за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою", - написав Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро ЛУбінець уточнив, що додому повернулися тяжкопоранені і тяжкохворі захисники, які довгий час провели в неволі. Серед повернутих є також цивільний, якого росіяни захопили у Київській області.

"Це довгоочікувана і надзвичайно важлива подія стала можливою завдяки наполегливій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, українських перемовників та підтримці міжнародних партнерів ОАЕ", - повідомив Лубінець.