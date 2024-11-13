Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

З російської окупації вдалося повернути ще п'ятьох українців

13 листопада 2024, 20:31
З російської окупації вдалося повернути ще п'ятьох українців
Фото: Дмитро Лубінець
Це люди віком від 18 до 89 років.
Україні вдалося повернути ще п'ятьох людей з тимчасово окупованих територій. Наразі вони перебувають у медичних закладах під опікою лікарів.
 
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
 
Уповноважений зазначає, що найбільше занепокоєння викликали стан здоров’я двох жінок 68 та 89 років, які потребували негайного лікування, неможливого в окупації. 
 
Дівчині 18 років надали гуманітарну допомогу, чоловікові допомогли з відновленням документів, а жінці 55 років — з житлом.
 
"Завдяки оперативній роботі Офісу Омбудсмана та партнерів вдалося забезпечити безпечний виїзд для всіх членів групи. Проте це лише одна із багатьох історій. Наша мета — допомогти й іншим, хто цього потребує", — наголосив Омбудсман. 
поверненнявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється