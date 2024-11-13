З російської окупації вдалося повернути ще п'ятьох українців

Це люди віком від 18 до 89 років.

Україні вдалося повернути ще п'ятьох людей з тимчасово окупованих територій. Наразі вони перебувають у медичних закладах під опікою лікарів.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Уповноважений зазначає, що найбільше занепокоєння викликали стан здоров’я двох жінок 68 та 89 років, які потребували негайного лікування, неможливого в окупації.

Дівчині 18 років надали гуманітарну допомогу, чоловікові допомогли з відновленням документів, а жінці 55 років — з житлом.

"Завдяки оперативній роботі Офісу Омбудсмана та партнерів вдалося забезпечити безпечний виїзд для всіх членів групи. Проте це лише одна із багатьох історій. Наша мета — допомогти й іншим, хто цього потребує", — наголосив Омбудсман.