З Русланою Писанкою прощаються у Києві

Сьогодні у Спасо-Преображенському соборі прощаються з легендарною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою, якої не стало 19 липня

Сьогодні, 21 серпня, у Києві прощаються з легендарною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою, якої не стало 19 липня.

Проводи відбуваються у Спасо-Преображенському соборі у Києві. Цей собор дуже подобався Руслані Писанці.

Попрощатися з Русланою Писанкою прийшли її родичі та зіркові друзі.

Зокрема, прийшли колеги з каналу 1+1 Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін, Костянтин Грубич, Людмила Барбір, а також колеги за акторською сценою - Віктор Андрієнко, Леся Самаєва, Ольга Сумська з чоловіком, актором Віталієм Борисюком. Також прийшов продюсер Олексій Гончаренко.

Ольга Сумська

Леся Самаєва

Єгор Гордєєв

Віктор Андрієнко

Неля Шовкопляс

Руслан Сенічкін

Костя Грубич

Була на прощанні й режисерка Наталка Ворожбит. Як відомо, саме у її стрічці "Демони" Руслана Писанка зіграла свою останню головну роль у кіно. Ворожбит принесла білі астри – саме про ці квіти співала Писанка у картині "Демони".

Зазначимо, що сьогодні відбудеться лише відспівування Руслани Писанки. А от поховають артистку згодом. Як зазначив вдівець акторки та ведучої Ігор Ісаков, ще "вирішуються певні питання". Коли ж Писанку поховають, її чоловік повідомить невдовзі у своїх соцмережах.