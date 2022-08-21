CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні у Спасо-Преображенському соборі прощаються з легендарною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою, якої не стало 19 липняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З Русланою Писанкою прощаються у Києві
Сьогодні, 21 серпня, у Києві прощаються з легендарною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою, якої не стало 19 липня.
Про це повідомляє ТСН.
Проводи відбуваються у Спасо-Преображенському соборі у Києві. Цей собор дуже подобався Руслані Писанці.
Попрощатися з Русланою Писанкою прийшли її родичі та зіркові друзі.
Зокрема, прийшли колеги з каналу 1+1 Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін, Костянтин Грубич, Людмила Барбір, а також колеги за акторською сценою - Віктор Андрієнко, Леся Самаєва, Ольга Сумська з чоловіком, актором Віталієм Борисюком. Також прийшов продюсер Олексій Гончаренко.
Ольга Сумська
Леся Самаєва
Єгор Гордєєв
Віктор Андрієнко
Неля Шовкопляс
Руслан Сенічкін
Костя Грубич
Була на прощанні й режисерка Наталка Ворожбит. Як відомо, саме у її стрічці "Демони" Руслана Писанка зіграла свою останню головну роль у кіно. Ворожбит принесла білі астри – саме про ці квіти співала Писанка у картині "Демони".
Зазначимо, що сьогодні відбудеться лише відспівування Руслани Писанки. А от поховають артистку згодом. Як зазначив вдівець акторки та ведучої Ігор Ісаков, ще "вирішуються певні питання". Коли ж Писанку поховають, її чоловік повідомить невдовзі у своїх соцмережах.
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