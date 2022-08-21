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З Русланою Писанкою прощаються у Києві

Сьогодні у Спасо-Преображенському соборі прощаються з легендарною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою, якої не стало 19 липня
З Русланою Писанкою прощаються у Києві
Сьогодні, 21 серпня, у Києві прощаються з легендарною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою, якої не стало 19 липня.
 
Про це повідомляє ТСН.
 
Проводи відбуваються у Спасо-Преображенському соборі у Києві. Цей собор дуже подобався Руслані Писанці.
 
Попрощатися з Русланою Писанкою прийшли її родичі та зіркові друзі.
 
Зокрема, прийшли колеги з каналу 1+1 Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін, Костянтин Грубич, Людмила Барбір, а також колеги за акторською сценою - Віктор Андрієнко, Леся Самаєва, Ольга Сумська з чоловіком, актором Віталієм Борисюком. Також прийшов продюсер Олексій Гончаренко.
 
Ольга Сумська
 
Леся Самаєва
 
Єгор Гордєєв
 
Віктор Андрієнко
 
 
Неля Шовкопляс
 
Руслан Сенічкін
 
Костя Грубич
 
 
Була на прощанні й режисерка Наталка Ворожбит. Як відомо, саме у її стрічці "Демони" Руслана Писанка зіграла свою останню головну роль у кіно. Ворожбит принесла білі астри – саме про ці квіти співала Писанка у картині "Демони".
 
 
Зазначимо, що сьогодні відбудеться лише відспівування Руслани Писанки. А от поховають артистку згодом. Як зазначив вдівець акторки та ведучої Ігор Ісаков, ще "вирішуються певні питання". Коли ж Писанку поховають, її чоловік повідомить невдовзі у своїх соцмережах.
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21 08 2022 13:15
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