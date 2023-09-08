Зранку росія обстрілює балістикою Україну
08 вересня 2023, 10:24
T.me/Klymenko_MVS
Вранці армія росії ракетами вдарила по Запоріжжю, Сумах і Кривому Розі: є жертва і майже півсотні постраждалих.
Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко написав в Telegram-каналі.
Зранку росія спрямувала балістику на Запоріжжя і вдарила по об‘єктах цивільної інфраструктури, відомо про одного пораненого.
В Сумах є "приліт" по приватному сектору, пошкоджено десятки будинків.
Ще через годину країна - терорист вдарила по Кривому Розі. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського і 44 постраждалих.