Зранку росія обстрілює балістикою Україну

Вранці армія росії ракетами вдарила по Запоріжжю, Сумах і Кривому Розі: є жертва і майже півсотні постраждалих.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко написав в Telegram-каналі.

Зранку росія спрямувала балістику на Запоріжжя і вдарила по об‘єктах цивільної інфраструктури, відомо про одного пораненого.

В Сумах є "приліт" по приватному сектору, пошкоджено десятки будинків.

Ще через годину країна - терорист вдарила по Кривому Розі. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського і 44 постраждалих.