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ПОЛІТИКА

З Трампом буде важко працювати, але ми працьовиті люди – Зеленський

19 липня 2024, 10:13
З Трампом буде важко працювати, але ми працьовиті люди – Зеленський
Робота з командою Трампа у разі його переобрання президентом США буде важкою.

Президент України Володимир Зеленський готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв’ю ВВС, яке він дав цьому медіа у Лондоні. Сюди український лідер прибув для участі в засіданні Європейського політичного співтовариства.

Зеленський каже, що робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США буде "важкою справою, але ми працьовиті"!.

Серйозним напрямком такої роботи можуть стати перемовини із сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом, котрого Трамп буквально кілька днів тому оголосив своїм напарником на виборах у листопаді. Венс раніше заявляв, що «йому байдуже, що станеться з Україною так чи інакше».

 "Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, – припустив причину такої позиції Зеленський, – тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами".

Зеленський думає про  той час, коли він піде у відставку з поста президента, але каже, що трапиться це не раніше, ніж закінчиться війна.

ВВС нагадує, що Зеленський очолює Україну з 2019 року. Хоча вибори мали відбутися цього року, Конституція України виключає проведення голосування під час воєнного стану.

Володимир Зеленський припускає, що крапку у цій війні можуть поставити і мирні переговори.

Він сказав BBC, що весь світ повинен буде чинити тиск на росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

"Не всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він, додавши, що чим слабшою буде позиція Росії на полі бою, тим сильнішою буде Україна за столом переговорів.

Відтак потреба у винищувачах F-16, які за 18 місяців так і не долетіли до України, залишається актуальною.

Зеленський підкреслив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям відбити домінування росії в повітрі та "розблокувати небо".

Дональд ТрампВолодимир Зеленськийвійна в Україні

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