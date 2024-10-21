З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути 77-річну українку

Жінка потребувала медичного догляду.

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованого Криму 77-річну жінку, яка потребувала медочного догляду.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

"Офіс Омбудсмана активно реагує на звернення громадян, які опинилися в скрутних обставинах на ТОТ, надаючи необхідну підтримку та сприяючи їхньому поверненню. Цього разу допомога була надана 77-річній жінці", — зазначив омбудсман.

Через похилий вік і стан здоров'я українка потребувала постійного медичного догляду, який росіяни на ТОТ Криму не змогли їй забезпечити. Протягом тривалого часу їй допомагали небайдужі люди, проте після чергового затяжного перебування в лікарні вона потребувала термінової евакуації. Тож рідні жінки звернулися до Офісу омбудсмана.