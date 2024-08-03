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З тимчасово-окупованих територій Херсонщини повернули ще 8 українських дітей

03 серпня 2024, 15:20
З тимчасово-окупованих територій Херсонщини повернули ще 8 українських дітей
Фото:evening-kazan.ru
П'ятьох дівчат і трьох хлопчиків віком від 6 до 17 років вдалося повернути в Україну.
З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну територію України вдалось повернути ще вісім дітей. Це — п'ять дівчат та три хлопчики, віком від шести до 17 років.
 
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
 
За його інформацією, наразі діти разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.
 
"Вдячний благодійній організації "Save Ukraine" за наполегливу роботу з порятунку наших маленьких жителів", — написав Прокудін.
 
Він додав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з лівобережжя Херсонської області. 
діти війниповерненнявійна в Україніросія окупанти

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