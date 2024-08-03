З тимчасово-окупованих територій Херсонщини повернули ще 8 українських дітей

П'ятьох дівчат і трьох хлопчиків віком від 6 до 17 років вдалося повернути в Україну.

З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну територію України вдалось повернути ще вісім дітей. Це — п'ять дівчат та три хлопчики, віком від шести до 17 років.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, наразі діти разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Вдячний благодійній організації "Save Ukraine" за наполегливу роботу з порятунку наших маленьких жителів", — написав Прокудін.

Він додав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з лівобережжя Херсонської області.