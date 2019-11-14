З України вивели $1,5 млрд прибутку з експорту зерна
Автори дослідження порівняли митні ціни, за якими зерно експортували з України, з ринковими цінами на той самий період на відповідні марки зерна. Як відзначають автори дослідження, 64% пшениці було експортовано з України через Швейцарію і території під юрисдикцією Великобританії, ще 11% - через Об'єднані Арабські Емірати і Кіпр. При цьому всі вони не були основними країнами призначення експорту.
Оскільки податки у Швейцарії, Великобританії та на Кіпрі нижчі, ніж в Україні і багатьох країнах призначення, то експорт через них дозволяв виводити прибуток. "Наші оцінки потенційного виведення прибутку демонструють, що за підсумками експорту пшениці і кукурудзи, який становить приблизно 40% українського агроекспорту, близько 1,5 мільярда доларів США потенційно виведені з 2015 по 2017 рік", - йдеться в дослідженні, передає LB.ua.
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