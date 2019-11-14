З України вивели $1,5 млрд прибутку з експорту зерна

Більшість українського експорту сільгосппродукції здійснюється через території, де діють низькі податки. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому 13 листопада. Його презентацію в Європарламенті організував німецький євродепутат від фракції Лівих Гельмут Шольц.

Автори дослідження порівняли митні ціни, за якими зерно експортували з України, з ринковими цінами на той самий період на відповідні марки зерна. Як відзначають автори дослідження, 64% пшениці було експортовано з України через Швейцарію і території під юрисдикцією Великобританії, ще 11% - через Об'єднані Арабські Емірати і Кіпр. При цьому всі вони не були основними країнами призначення експорту.

Оскільки податки у Швейцарії, Великобританії та на Кіпрі нижчі, ніж в Україні і багатьох країнах призначення, то експорт через них дозволяв виводити прибуток. "Наші оцінки потенційного виведення прибутку демонструють, що за підсумками експорту пшениці і кукурудзи, який становить приблизно 40% українського агроекспорту, близько 1,5 мільярда доларів США потенційно виведені з 2015 по 2017 рік", - йдеться в дослідженні, передає LB.ua.

Різниця між митними та ринковими цінами в 1,5 мільярда доларів "ще не означає, що податків не заплатили, але вона означає високий ризик ухилення від сплати податків", зазначив керівник групи авторів дослідження Томмазо Фаччіо, який викладає в Ноттінгемському університеті. Щоб визначити, чи були сплачені податки в Україні, потрібно перевірити податкові декларації великих українських сільськогосподарських холдингів, каже дослідник, проте їх немає у відкритому доступі.

У дослідженні зазначено, що з другої половини 2016-го різниця між митними і ринковими цінами "значно" скоротилася. Однією з причин цього називається прийняття в липні 2015 року нових податкових норм про трансферне ціноутворення.

"В Україні ухилення від сплати податків - це дійсно хвороба. І ми повинні протидіяти цьому чи хоча б привертати увагу до цього", - заявила євродепутат Віола фон Крамон, яка є першою заступницею голови делегації Європарламенту з питань асоціації з Україною. Вона додала, що бачить те саме в усіх пострадянських країнах.