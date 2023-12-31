З вересня 2022 року окупанти випустили по Україні близько 3800 дронів-камікадзе

Сили ППО збили близько 3 тисяч ворожих "шахедів".

З вересня 2022 року росія випустила по Україні близько 3800 іранських дронів-камікадзе типу "Shahed". Сили ППО збили близько 3 тисяч "шахедів".

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Саме дронів-камікадзе по території нашої держави, якщо вже оновлювати інформацію, вже близько 3800 запущено з вересня минулого року, коли почали застосовувати ударні БПЛА", – повідомив речник.

Ігнат наголосив, що сили ППО збили приблизно 3 тисячі ворожих дронів. Іноді повітряним силам вдається збити всі безпілотники під час атаки рф, однак Україні потрібно більше новітніх систем, які можуть працювати саме проти "шахедів".

"Близько 3000 тисяч цих дронів знищено Силами оборони. Є над чим замислитися. Нам все ще потрібно більше систем, які працюватимуть проти ударних БПЛА", – додав він.