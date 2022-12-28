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ПОЛІТИКА

З вересня ЗСУ збили 850 російських ракет і дронів

28 грудня 2022, 21:02
З вересня ЗСУ збили 850 російських ракет і дронів
Фото: Google
Більш як 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною

З вересня українські військові збили 850 російських ракет і дронів, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Всі взяли дату 10 жовтня від першого масованого ракетного обстрілу за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру. Але насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня. Тоді вони почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. З цього часу (вересня – ред.)вже більш як 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала більша кількість",повідомив він в ефірі національного телемарафону.

 


війнаЗСУУкраїнадрони-камікадзе

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