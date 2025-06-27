Із запасом ходу до 400 км: ЗСУ отримали безпілотний автомобіль вітчизняного виробництва

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс Protector з дальністю ходу до 400 км.

Повідомляється, що важкий безпілотний наземний комплекс Protector розроблений вітчизняним підприємством на основі реального бойового досвіду українських військових.

Завдання, які може виконувати Protector:

перевезення боєкомплекту або спорядження,

евакуація поранених,

використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи становить до 700 кг. Запас ходу – до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса RunFlat – продовжувати рух навіть при пошкодженні.

"Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.