Із запасом ходу до 400 км: ЗСУ отримали безпілотний автомобіль вітчизняного виробництва
27 червня 2025, 15:09
Фото: Міноборони
Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи становить до 700 кг.
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс Protector з дальністю ходу до 400 км.
Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони України.
Повідомляється, що важкий безпілотний наземний комплекс Protector розроблений вітчизняним підприємством на основі реального бойового досвіду українських військових.
Завдання, які може виконувати Protector:
- перевезення боєкомплекту або спорядження,
- евакуація поранених,
- використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.
Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи становить до 700 кг. Запас ходу – до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса RunFlat – продовжувати рух навіть при пошкодженні.
"Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.