Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Із запасом ходу до 400 км: ЗСУ отримали безпілотний автомобіль вітчизняного виробництва

27 червня 2025, 15:09
Із запасом ходу до 400 км: ЗСУ отримали безпілотний автомобіль вітчизняного виробництва
Фото: Міноборони
Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи становить до 700 кг.
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс Protector з дальністю ходу до 400 км.
 
Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони України.
 
Повідомляється, що важкий безпілотний наземний комплекс Protector розроблений вітчизняним підприємством на основі реального бойового досвіду українських військових.
 
Завдання, які може виконувати Protector:
  • перевезення боєкомплекту або спорядження,
  • евакуація поранених,
  • використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.
 
Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи становить до 700 кг. Запас ходу – до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса RunFlat – продовжувати рух навіть при пошкодженні.
 
"Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

 

міноборонивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється