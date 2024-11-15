Український президент Володимир Зеленський заявляє, що з майбутнім президентом США Дональдом Трампом склалася конструктивна взаємодія і в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Суспільному.

"Базис, на якому ми стоїмо, Трамп почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", - сказав глава держави.

На запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах з росією, Зеленський відповів:

"Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика Сідай і слухай” не працює", - сказав глава дерджави.

За його словами, за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".

Зеленський додав, що для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше.

"Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", - констатував Зеленський.