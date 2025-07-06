Минулого літа росія запускала в середньому 350 "Шахедів" на місяць. Минулого місяця було зафіксовано 5438 запусків.

Ударний безпілотник Shahed-136, перейменований росією на "Герань", який спочатку було розроблено в Ірані, оснащено комплектуючими з Китаю і зібрано в росії з використанням північнокорейської робочої сили, - звучить так само зловісно, як і виглядає на ділі.

Про це пише The Times.

Повідомляється, що міжнародне співробітництво, що лежить в основі цього БПЛА, символізує формування нової "осі зла", об'єднаної спільною ворожістю до Заходу. Тим більше, що нещодавно Міністр закордонних справ Китаю нібито сказав головному дипломату ЄС, що Пекін зацікавлений у продовженні війни в Україні, щоб США не змогли зосередитися повністю на Китаї.

ЗМІ пише, що ця заява збігається з тим фактом, що чотирициліндровий двигун "Шахеда" виробляє китайська компанія Xiamen Limbach, а його передавачі, генератори сигналів і перетворювачі - Пекінський інститут мікроелектронних технологій.