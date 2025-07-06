За атаками "Шахедів" по Україні стоїть не тільки росія – The Times
06 липня 2025, 14:44
Фото: УНН
Минулого літа росія запускала в середньому 350 "Шахедів" на місяць. Минулого місяця було зафіксовано 5438 запусків.
Ударний безпілотник Shahed-136, перейменований росією на "Герань", який спочатку було розроблено в Ірані, оснащено комплектуючими з Китаю і зібрано в росії з використанням північнокорейської робочої сили, - звучить так само зловісно, як і виглядає на ділі.
Про це пише The Times.
Повідомляється, що міжнародне співробітництво, що лежить в основі цього БПЛА, символізує формування нової "осі зла", об'єднаної спільною ворожістю до Заходу. Тим більше, що нещодавно Міністр закордонних справ Китаю нібито сказав головному дипломату ЄС, що Пекін зацікавлений у продовженні війни в Україні, щоб США не змогли зосередитися повністю на Китаї.
ЗМІ пише, що ця заява збігається з тим фактом, що чотирициліндровий двигун "Шахеда" виробляє китайська компанія Xiamen Limbach, а його передавачі, генератори сигналів і перетворювачі - Пекінський інститут мікроелектронних технологій.
Ці повільні, але надзвичайно руйнівні дрони відіграли важливу роль у посиленні російських атак. У п'ятницю, лише за кілька годин після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором путіним, кремль завдав найбільшого від початку війни одиничного удару по Україні із застосуванням дронів і ракет.
Минулого літа росія запускала в середньому 350 "Шахедів" на місяць. Минулого місяця було зафіксовано 5438 запусків.
Коаліція з розрахунку, сформована Китаєм, росією, Іраном і Північною Кореєю, розвінчує ідею про те, що США можуть просто "переключитися" з України на Тайвань. Ці ситуації нерозривно пов'язані, йдеться в матеріалі. Тож Вашингтону слід зважати на зв'язки між військово-промисловими комплексами своїх супротивників і пам'ятати, що у війні XXI століття майже нічого не відбувається в ізоляції.