За час війни з російського полону вдалось повернути майже дві тисячі українців

Полонені, яких вдалося повернути, це переважно оборонці та захисники.

З початку повномасштабної війни в Україну із російського полону повернулися 1 993 українця.



Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України, керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на сьогодні Україна повернула після повномасштабного вторгнення рашистських окупантів вже майже 2 тисячі наших громадян - 1 тис. 993 особи", - сказав він.



Полонені, яких вдалося повернути, це переважно оборонці та захисники. Серед них понад 200 були із важкими пораненнями.