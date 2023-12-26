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За чотири місяці знищено 20% ЧФ рф – Міноборони Британії

26 грудня 2023, 16:17
За чотири місяці знищено 20% ЧФ рф – Міноборони Британії
Фото: EPA/UPG
Атака на російський десантний корабель "Новочеркаськ" в порту окупованої Феодосії в Криму спростовує твердження про "глухий кут" у війні в Україні.

В Міноборони Британії заявили, що морська коаліція допомагатиме Україні перемогти у Чорному морі.

Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс написав в соцмережі X (Twitter).

"Знищення ВДК Новочеркаськ у порту Феодосії показує, що твердження про "тупикову ситуацію" на фронті помилкові й ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються", - заявив Шаппс. 

Він додав, що вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту росії.

Глава міноборони Британії підкреслив, що морська коаліція допомагатиме Україні перемогти в Чорному морі.

"Панування росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", - підсумував Шаппс.

 
міноборонифлотБританіячф рф

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