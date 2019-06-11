За десять років на харківському заводі Малишева збудували всього один танк
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час наради з проблемних питань діяльності державної компанії Укроборонпром у Харкові, передає "Громадське".
"Ми були на авіаційному заводі, потім на легендарному заводі Малишева і побачили, що там відбувається. По-перше, я в шоці: нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували для ЗСУ", - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що за радянських часів за рік виготовляли близько 900 танків.
Президент також зазначив, що спілкувався з працівниками заводу, котрі скаржаться на чотирирічні заборгованості з виплат заробітних плат, "котрі до того ж дуже низькі", та "жахливі умови роботи".
"Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні, де була температура 0°… Ми до людей як до скота ставимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, Україну, нікуди не від’їжджали", - зазначив Зеленський.
Він закликав прем’єр-міністра зібрати уряд з представниками правоохоронних органів для обговорення розв’язання цих проблем.
Нагадаємо, що змагання танкових екіпажів підрозділів залучених до проведення операції Об'єднаних сил відбулись на одному з військових полігонів у Донецькій області.
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