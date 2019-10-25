За минулу добу російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. У результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

За добу бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у фейсбуці, передає LB.ua.

Зазначають, що бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 155 обстрілів: п'ять разів поблизу Мар'їнки - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Талаківки - з великокаліберних кулеметів, СПГ і автоматичних гранатометів; двічі неподалік Богданівки у напрямку Петровського (в межах ділянки розведення) - зі стрілецької зброї та РПГ; біля Верхньоторецького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; в районі Славного - з великокаліберних кулеметів і СПГ; двічі поблизу Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі неподалік Широкиного - з великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики здійснили 10 обстрілів: п'ять разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; неподалік Зайцевого - зі стрілецької зброї; двічі поблизу Луганського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів; біля Троїцького - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського - з великокаліберних кулеметів, РПГ і автоматичних гранатометів.

З початку поточної доби терористи вогневої активності не демонстрували.

Нагадаємо, що за 22 жовтня російсько-окупаційні війська 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті обстрілу загинув український військовослужбовець, двоє отримали поранення і один - бойову травму.