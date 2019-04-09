За добу на Донбасі були поранені четверо військовослужбовців
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вчинили шість обстрілів позицій ООС: двічі в районі Павлополя; поблизу Новогнатівки; біля Водяного - з мінометів калібру 120-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького та поблизу Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики чотири рази відкривали вогонь: двічі поблизу Троїцького - з мінометів калібру 82-мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета й великокаліберних кулеметів; у районі Кримського - зі стрілецької зброї; неподалік Попасної - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців зазнали поранення.
Від початку поточної доби зафіксовано один обстріл - поблизу Водяного з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
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