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За добу на Донбасі були поранені четверо військовослужбовців

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню
За минулу добу бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи міномети калібру 120-мм і 82-мм, а також з гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
За добу на Донбасі були поранені четверо військовослужбовців Фото: mil.gov.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вчинили шість обстрілів позицій ООС: двічі в районі Павлополя; поблизу Новогнатівки; біля Водяного - з мінометів калібру 120-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького та поблизу Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики чотири рази відкривали вогонь: двічі поблизу Троїцького - з мінометів калібру 82-мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета й великокаліберних кулеметів; у районі Кримського - зі стрілецької зброї; неподалік Попасної - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців зазнали поранення.

Від початку поточної доби зафіксовано один обстріл - поблизу Водяного з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

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04 09 2019 10:21
ТЕГИ: Донбас, оос
МЕДІА
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