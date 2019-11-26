За добу на Донбасі відбулося 8 обстрілів Втрат серед українських військових немає

За добу 25 листопада супротивник 8 разів порушував режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат і поранень серед військових операції Об'єднаних сил не зафіксували, але під час прогулянки зі своєю дитиною було поранено мирну мешканку.

Фото: ukrinform.ua

За даними на сторінці штабу ООС у Facebook, окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, різних гранатометів і великокаліберних кулеметів. "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли - біля Старогнатівки (зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів) і Мар'їнки (зі стрілецької зброї). 6 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі "Північ": двічі неподалік Луганського (з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і кулеметів), біля Троїцького (з СПГ, кулеметів і іншої стрілецької зброї); неподалік Кримського і біля Новолуганського і Зайцевого", - уточнили в штабі ООС, передає LB.ua. З початку доби 26 листопада і станом на 7 годину ранку супротивник вогонь не відкривав. Нагадаємо, що 18 листопада озброєні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Крім того, ворог вів вогонь з гармат БМП.

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