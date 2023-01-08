За добу "різдвяного перемир’я" українські воїни відбили 16 атак росіян, - Генштаб
Українські військові продовжують успішно відбивати атаки російських окупантів. Наші воїни 7 січня зупинили наступальні дії ворога у Луганській та Донецькій областях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Зазнаючи великих втрат, противник наступає на Бахмутському, Авдіївському й Лиманському та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - окупанти обороняються", - зазначили у Генштабі.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів. Серед них Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда Донецької області.
Було збито 3 розвідувальних БПЛА окупантів типу "Орлан-10".